В Гродненской области отрабатывают вопросы мобилизации населения

В Гродненской области отрабатывают вопросы мобилизации населения4
- 17.06.2026, 10:20
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Начались учения с военными комиссариатами региона.
В Гродненской области начались мобилизационные учения с военными комиссариатами региона, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Маневры продлятся до 26 июня. На них отработают вопросы «мобилизации граждан и транспортных средств на территории области».
«Призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий. <…> Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных», — уточнили в Минобороны.
В период учений «могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов». Также возможно ограничение движения по отдельным улицам, прилегающим к военным комиссариатам.
Министерство обороны Республики Беларусь