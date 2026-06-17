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В Гродненской области отрабатывают вопросы мобилизации населения

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  • 17.06.2026, 10:20
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В Гродненской области отрабатывают вопросы мобилизации населения

Начались учения с военными комиссариатами региона.

В Гродненской области начались мобилизационные учения с военными комиссариатами региона, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Маневры продлятся до 26 июня. На них отработают вопросы «мобилизации граждан и транспортных средств на территории области».

«Призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий. <…> Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных», — уточнили в Минобороны.

В период учений «могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов». Также возможно ограничение движения по отдельным улицам, прилегающим к военным комиссариатам.

Министерство обороны Республики Беларусь

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