Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине 17.06.2026, 9:58

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Канцлер Германии рассказал о четком сигнале.

Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел появление «первого шанса на мир» между Россией и Украиной после того, как лидеры «Группы семи» и президент США Дональд Трамп согласовали дальнейшие шаги.

Об этом сообщает «20 Minuten».

Что сказал Мерц

Канцлер рассказал, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине.

По его словам, стороны договорились продолжать поддержку Украины и одновременно усиливать давление на Россию.

Мерц также выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.

Позиция Трампа

Отдельно канцлер отметил позицию президента США по поводу войны.

«То, что дает нам всем основания для уверенности, - это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», - заявил Мерц.

Давление на РФ

По словам канцлера, в ходе обсуждений также поднимался вопрос о возможных новых санкциях против России и дальнейших шагах, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Мерц считает, что Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.

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