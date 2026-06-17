Соболенко обратилась к психологу 1 17.06.2026, 10:10

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Ранее белоруска заявила, что хочет уйти из тенниса.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, что обратилась за помощью к психологу после вылета от Дианы Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 5:7, 0:6.

«Мы много общались с командой. Я позвонила психологу, с которым раньше работала. Мне просто показалось, что мне нужно было обсудить всё, что я пережила за последние, я даже не знаю, сколько лет. Это было действительно полезно. Я во многом изменилась и сейчас пробую много нового. Мне кажется, что мне нужно понять, что иногда происходит в тех матчах, чтобы двигаться дальше и избежать повторения таких ситуаций», – приводит слова Соболенко Bounces.

Напомним, что в четвертьфинале она проиграла Диане Шнайдер. Арина была настолько морально подавлена, что призналась в желании уйти из тенниса.

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