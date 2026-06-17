Трамп может изменить позицию по Украине: два «козыря» Зеленского 17.06.2026, 9:17

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Фото: x.com/ZelenskyyUa

В Sky News раскрыли подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран G7 пытается заручиться дальнейшей поддержкой Соединенных Штатов и убедить президента США Дональда Трампа более активно присоединиться к урегулированию войны с Россией. Киев получил новые аргументы для этого благодаря ситуации на фронте и проблемам российской экономики, пишет Sky News.

Вопрос об Украине стал одной из главных тем саммита G7. Зеленский прибыл во французский Эвиан, где провел ряд встреч с западными лидерами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Аналитики отмечают, что украинская сторона надеется убедить Трампа в том, что Украина способна добиваться успехов на поле боя и постепенно перехватывать инициативу в войне. В то же время дополнительным аргументом могут стать трудности российской экономики, которая находится под давлением санкций и военных расходов.

По мнению аналитиков, Трамп традиционно склонен поддерживать тех, кого считает сильными игроками. Именно поэтому демонстрация военных успехов Украины может повлиять на дальнейшую позицию Белого дома в отношении войны.

Европа стремится остаться за столом переговоров

Европейские лидеры также внимательно следят за возможными изменениями в американской политике. В Брюсселе подчеркивают, что Европейский Союз сегодня является крупнейшим финансовым донором Украины и обеспечивает значительную часть ее бюджетных потребностей, а также предоставляет военную помощь.

После неоднократной критики со стороны Трампа в адрес недостаточного участия Европы в поддержке Киева в ЕС считают, что на данный момент сделали достаточно для того, чтобы претендовать на ключевую роль в любых будущих переговорах о завершении войны.

Впрочем, обозреватели предупреждают, что Трамп известен стремлением лично контролировать дипломатические процессы. Поэтому европейским партнерам, вероятно, еще придется убеждать Вашингтон привлечь их к потенциальным мирным переговорам с Россией.

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