закрыть
17 июня 2026, среда, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп может изменить позицию по Украине: два «козыря» Зеленского

  • 17.06.2026, 9:17
  • 1,326
Трамп может изменить позицию по Украине: два «козыря» Зеленского
Фото: x.com/ZelenskyyUa

В Sky News раскрыли подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита стран G7 пытается заручиться дальнейшей поддержкой Соединенных Штатов и убедить президента США Дональда Трампа более активно присоединиться к урегулированию войны с Россией. Киев получил новые аргументы для этого благодаря ситуации на фронте и проблемам российской экономики, пишет Sky News.

Вопрос об Украине стал одной из главных тем саммита G7. Зеленский прибыл во французский Эвиан, где провел ряд встреч с западными лидерами, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Аналитики отмечают, что украинская сторона надеется убедить Трампа в том, что Украина способна добиваться успехов на поле боя и постепенно перехватывать инициативу в войне. В то же время дополнительным аргументом могут стать трудности российской экономики, которая находится под давлением санкций и военных расходов.

По мнению аналитиков, Трамп традиционно склонен поддерживать тех, кого считает сильными игроками. Именно поэтому демонстрация военных успехов Украины может повлиять на дальнейшую позицию Белого дома в отношении войны.

Европа стремится остаться за столом переговоров

Европейские лидеры также внимательно следят за возможными изменениями в американской политике. В Брюсселе подчеркивают, что Европейский Союз сегодня является крупнейшим финансовым донором Украины и обеспечивает значительную часть ее бюджетных потребностей, а также предоставляет военную помощь.

После неоднократной критики со стороны Трампа в адрес недостаточного участия Европы в поддержке Киева в ЕС считают, что на данный момент сделали достаточно для того, чтобы претендовать на ключевую роль в любых будущих переговорах о завершении войны.

Впрочем, обозреватели предупреждают, что Трамп известен стремлением лично контролировать дипломатические процессы. Поэтому европейским партнерам, вероятно, еще придется убеждать Вашингтон привлечь их к потенциальным мирным переговорам с Россией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер