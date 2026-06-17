В минских магазинах замечен черный карликовый овощ 1 17.06.2026, 8:46

1,726

Сколько стоит диковинка?

В минских магазинах теперь нашествие необычных овощей. В этот раз новинки прибыли из Китая. Это кукуруза «мини». Что удивляет, есть обычная желтая и черная, пишет «Точка».

Продаются новинки в разных упаковках. Можно приобрести и «микс» — там сразу два вида.

К примеру, желтый вариант будет стоить 16,99 рубля за 480-граммовую упаковку (35,4 рубля за 1 кг). А вот темный собрат продается в таре поменьше — за 200 г у вас попросят 4,99 рубля (24,95 рубля за 1 кг).

За «микс» придется отдать 15,99 рубля за 350 г (45,99 рубля за 1 кг).

Кукуруза идет уже вареная.

Кладезь антиоксидантов

Кукуруза «мини» стала популярной благодаря своим питательным свойствам и привлекательному внешнему виду.

Черный вариант отличается глубоким темным цветом, который обусловлен высоким содержанием антоцианов — природных антиоксидантов. Он богат витаминами, минералами и клетчаткой.

У такой кукурузы вкус обычно чуть более землистый, насыщенный и менее сладкий, чем у желтой. Некоторые сравнивают его с легким ореховым привкусом.

Желтый вариант — это более распространенный сорт, который известен своим сладким вкусом и ярким цветом. Он также содержит каротиноиды, такие как бета-каротин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com