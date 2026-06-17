С долларом в Беларуси происходят диковинные вещи 2 17.06.2026, 8:51

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Почему в соседних обменниках разные курсы?

Курс валют влияет практически на все — от стоимости импортных товаров до цен на отдых за границей. Но далеко не все понимают, откуда вообще берутся цифры, которые мы видим в обменниках, пишет Onlíner.

Кто определяет стоимость доллара, евро и российского рубля в Беларуси? Почему банки предлагают разные курсы? И зачем Национальному банку нужна валютная корзина? Отвечаем на самые важные вопросы простыми словами.

Что такое валютный курс и каким он бывает

Основной денежной единицей Беларуси является белорусский рубль. Однако в повседневной жизни граждане и компании регулярно совершают операции с иностранной валютой: покупают доллары, евро, российские рубли и другие денежные единицы. Для таких операций используется валютный курс — показатель, который определяет, сколько стоит одна валюта по отношению к другой.

Проще говоря, курс показывает, какое количество белорусских рублей нужно заплатить за один доллар, евро или российский рубль.

Существует несколько видов валютных курсов.

1. Официальный курс

Официальный курс устанавливает Национальный банк. Он используется при проведении ряда государственных и бухгалтерских операций, а также при расчетах, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Для его определения учитываются результаты торгов иностранными валютами на Белорусской валютно-фондовой бирже.

2. Биржевой курс

Этот курс формируется непосредственно в ходе торгов на бирже. Его значение зависит от баланса спроса и предложения: если участников рынка, желающих купить валюту, больше, чем продавцов, курс растет. Если предложение превышает спрос, курс снижается.

3. Курсы банков и обменных пунктов

Курс, который видят клиенты в обменниках и мобильных приложениях банков, устанавливается самими финансовыми организациями. При этом банки ориентируются на ситуацию на бирже, действия конкурентов и собственную потребность в валюте. Поэтому курсы покупки и продажи одной и той же валюты в разных банках могут различаться.

Какие еще бывают курсы

Существует и другая классификация валютных курсов.

Прямой курс показывает стоимость иностранной валюты в национальной: например, сколько белорусских рублей нужно заплатить за один доллар США.

Обратный курс, наоборот, отражает стоимость национальной валюты в иностранной, то есть показывает, сколько долларов или евро можно получить за один белорусский рубль.

Текущий курс — это значение, действующее в конкретный момент времени.

Форвардный курс представляет собой согласованный или прогнозируемый курс валюты на определенную дату в будущем. Такие инструменты часто используются компаниями для снижения валютных рисков.

Фиксированный курс предполагает, что его значение или допустимый диапазон колебаний определяется регулятором.

Плавающий курс формируется под воздействием рыночных факторов — прежде всего спроса и предложения на валютном рынке.

Как формируются курсы валют в Беларуси

Курсы валют, которые затем становятся ориентиром для банков и обменных пунктов, формируются на Белорусской валютно-фондовой бирже. Это площадка, где участники рынка покупают и продают иностранную валюту. Торги проходят в рабочие дни с 10 до 13 часов, за исключением выходных и праздничных дат.

Во время торгов участники подают заявки: указывают, какую валюту и в каком объеме хотят купить или продать, а также по какому курсу готовы заключить сделку. Если встречаются подходящие заявки на покупку и продажу, сделка совершается. Так постепенно формируется рыночная цена валюты.

По итогам торгов рассчитывается средневзвешенный курс. Он учитывает не только цену сделок, но и их объем: чем больше сумма операции, тем сильнее она влияет на итоговое значение. Именно этот показатель затем используется Национальным банком при установлении официального курса белорусского рубля к иностранным валютам на следующий день.

Официальный курс применяют в расчетах государства, бухгалтерском учете, внешнеэкономических операциях и других официальных процедурах. Кроме того, на него ориентируются коммерческие банки, когда устанавливают собственные курсы покупки и продажи валюты для клиентов.

Простыми словами: банк смотрит на биржевые и официальные значения, оценивает ситуацию на рынке, собственные запасы валюты, спрос со стороны клиентов и предложения конкурентов. После этого он устанавливает курс покупки и курс продажи — те самые цифры, которые люди видят на табло в отделениях или в банковских приложениях.

Белорусская валютно-фондовая биржа при этом выступает лишь посредником, как и любая другая биржа. Она не продает валюту напрямую, а создает техническую и юридическую инфраструктуру, где банки, предприятия и другие допущенные участники могут заключать сделки. За эту услугу участники торгов платят комиссии, а сами торги сегодня проходят в электронном формате.

На биржевой курс влияют прежде всего спрос и предложение. Если компаниям, банкам или другим участникам нужно больше валюты, чем ее готовы продать, курс может расти. Если продавцов больше, чем покупателей, валюта дешевеет. Но это не единственный фактор. Имеют значение состояние внешней торговли, поступление валютной выручки, ситуация на рынках стран — торговых партнеров Беларуси, решения центральных банков, политические и экономические события.

Для Беларуси особенно важна динамика российского рубля, поскольку Россия остается одним из ключевых экономических партнеров страны. Поэтому изменения на российском валютном рынке отражаются и на белорусском рубле.

Таким образом, путь от биржи до обменника выглядит так: сначала на торгах формируется рыночный ориентир, затем Национальный банк устанавливает официальный курс, а уже после этого банки рассчитывают свои курсы для клиентов.

Что такое валютная корзина и зачем за ней следят

Когда в новостях говорят, что «валютная корзина подорожала» или «корзина валют подешевела», речь идет не о какой-то реальной корзине с деньгами. Это специальный показатель, который помогает понять, что происходит с белорусским рублем в целом.

Дело в том, что курс белорусского рубля нельзя оценивать только по отношению к одной валюте. Например, сегодня доллар может подешеветь, а российский рубль — подорожать. В такой ситуации сложно сразу сказать, стал белорусский рубль сильнее или слабее. Чтобы видеть общую картину, используется валютная корзина.

Представьте, что белорусский рубль одновременно сравнивают с несколькими наиболее важными для страны валютами и затем выводят общий результат. Сейчас в такую корзину входят российский рубль, доллар США и китайский юань.

При этом влияние каждой валюты на итоговый показатель разное. Самый большой вес имеет российский рубль — 60%. Это объясняется тем, что именно на Россию приходится значительная часть белорусской внешней торговли. На доллар США приходится 30%, а на китайский юань — 10%.

Проще говоря, если российский рубль заметно укрепился, а доллар немного снизился, итоговое значение корзины все равно может вырасти, потому что российская валюта оказывает на нее гораздо большее влияние. Поэтому валютная корзина позволяет оценить не отдельные курсы, а положение белорусского рубля в целом.

Например, если корзина дешевеет, обычно это означает, что белорусский рубль укрепляется по отношению к основным валютам торговых партнеров страны. Если корзина дорожает, белорусский рубль, наоборот, ослабевает.

Как связаны валютная корзина и курс белорусского рубля

В Беларуси действует режим плавающего курса. Это означает, что стоимость иностранных валют определяется прежде всего спросом и предложением на рынке. Как мы уже писали выше, если предприятиям, банкам и другим участникам рынка нужно больше долларов, российских рублей или юаней, чем готовы продать другие участники, курс растет. Если валюты на рынке достаточно и продавцов больше, чем покупателей, курс снижается.

Национальный банк не устанавливает фиксированный курс доллара, российского рубля или юаня и не задает для них конкретные целевые значения. А вот курс евро формируется несколько иначе. Дело в том, что объем торгов по евро значительно меньше, чем по вышеперечисленным валютам, поэтому официальный курс евро во многом рассчитывается на основе его соотношения с долларом на мировом валютном рынке. Фактически Нацбанк использует данные о курсе белорусского рубля к доллару США и международный курс пары «евро — доллар» (EUR/USD). Именно поэтому евро может дорожать или дешеветь по отношению к белорусскому рублю даже тогда, когда курс доллара внутри страны почти не меняется.

Регулятор внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, в том числе за динамикой валютной корзины. Для Нацбанка корзина — это своего рода индикатор состояния валютного рынка. Она помогает понять, насколько сильно меняется положение белорусского рубля по отношению к основным валютам.

Если на рынке возникают резкие колебания и курсы начинают меняться слишком быстро, Национальный банк может провести валютные интервенции, то есть купить или продать определенный объем иностранной валюты. Такие операции используются не для того, чтобы установить нужный курс, а чтобы сгладить чрезмерные скачки и снизить напряженность на рынке.

Почему курс в обменнике отличается от курса на бирже

Многие замечают, что курс валюты в обменнике почти всегда отличается от того, который публикует Национальный банк или который складывается в ходе торгов на бирже. Это нормально, так как банки не обязаны продавать и покупать валюту по биржевому курсу.

После завершения торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже банки получают ориентир — рыночную стоимость валюты. Но затем каждый банк самостоятельно решает, по какому курсу покупать и продавать доллары, евро, российские рубли и другие валюты своим клиентам.

При этом банки учитывают сразу несколько факторов: ситуацию на валютном рынке, собственные запасы валюты, спрос со стороны клиентов, действия конкурентов и даже расходы на обслуживание обменных операций. Например, если за день клиенты активно покупают доллары и банк видит, что его валютные запасы сокращаются, он может немного повысить курс продажи.

Если же ситуация обратная и люди чаще продают валюту, чем покупают ее, банк может сделать более привлекательным курс покупки. Так он стимулирует клиентов приносить валюту именно к нему.

Что такое спред

Наверняка вы замечали, что в обменниках всегда есть две цены: одна — для покупки валюты банком, другая — для продажи клиенту. Так вот, разница между этими значениями называется спредом.

Именно из спреда банк покрывает расходы на проведение валютно-обменных операций и получает часть дохода. Ведь работа с наличной валютой требует затрат: банк должен доставлять банкноты в отделения, хранить их, пересчитывать, обеспечивать безопасность обменных пунктов и оплачивать работу сотрудников.

Чем меньше спред, тем выгоднее курс для клиента, но при слишком маленькой разнице банк практически не зарабатывает на обменных операциях. Если же спред становится слишком большим, клиенты могут уйти к конкурентам. Поэтому банки постоянно ищут баланс между привлекательным курсом и собственной доходностью.

Почему курсы в разных банках различаются

Хотя все банки работают на одном рынке, курсы в их обменниках могут заметно различаться. Причина в том, что у каждого банка своя ситуация со спросом и предложением валюты. Один банк может испытывать нехватку долларов и быть готов покупать их дороже конкурентов. Другой, наоборот, располагает достаточными запасами валюты и не заинтересован в дополнительных покупках.

Кроме того, банки по-разному оценивают рыночные риски и конкурируют друг с другом за клиентов. Поэтому даже в течение одного дня курсы могут меняться несколько раз.

Может ли курс в обменнике сильно отличаться от официального

Да, такое возможно, особенно в периоды повышенного спроса на наличную валюту. Если банку сложно пополнить запасы долларов, евро или российских рублей, он может установить курс продажи значительно выше официального. И наоборот, иногда банки готовы продавать отдельные валюты дешевле рынка, если хотят сократить их остатки в кассах.

Однако в обычных условиях разница между официальным курсом и банковским остается относительно небольшой, поскольку банки конкурируют между собой за клиентов. Если один банк выставит слишком невыгодный курс, люди просто выберут другой обменник.

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