СМИ: Каждая четвертая заправка в РФ ввела ограничение на продажу бензина 17.06.2026, 8:12

Фото: Donday

Масштабный топливный коллапс охватил крупнейших игроков российского рынка.

В России ограничения на продажу бензина и дизельного топлива приобрели федеральный масштаб. Жесткие лимиты ввели сети, контролирующие около 25 % всех автозаправочных станций страны - это фактически каждая четвертая АЗС.

Об этом сообщает «Агентство».

Запрет на канистры и пустые баки

Масштабный топливный коллапс заставил крупнейших игроков рынка срочно сократить объемы продаж. Российские нефтяные гиганты пытаются остановить панический спрос среди водителей, вводя ультимативные правила.

Ситуация в ключевых сетях страны выглядит следующим образом:

«Татнефть» (более 850 АЗС): полностью ограничила продажу топлива по всей РФ. Для легковых автомобилей действует лимит до 30 литров бензина и 60 литров дизеля на один бак. При этом на кассах принимают исключительно наличные.

«Роснефть» (2200 АЗС), «Башнефть» (500 АЗС) и «ТНК»: ввели строгий запрет на продажу любого топлива в канистры. Заливать бензин разрешено исключительно непосредственно в бак автомобиля (действует ограничение до 90 литров на автомобиль).

«Лукойл» и Teboil: ограничили заправку до 100 литров на один чек.

«Нефтьмагистраль»: запретила заливать в канистры более 20 литров.

На данный момент ограничения различной степени строгости зафиксированы уже в более чем 70 регионах Российской Федерации, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Самарскую области.

Топливо по QR-кодам и талонам

Наиболее критическая ситуация с дефицитом топлива наблюдается на временно оккупированных Россией территориях Украины, где логистика практически парализована.

«В аннексированном Крыму и Севастополе свободная продажа бензина полностью исчезла. Топливо АИ-95 на большинстве АЗС отпускают исключительно по специальным талонам и QR-кодам», - отмечает «Агентство».

В так называемой «ДНР» заправки работают лишь несколько часов в сутки из-за тотального отсутствия запасов, а на оккупированных частях Луганской, Запорожской и Херсонской областей установлен жесткий лимит - не более 20 литров на одного человека.

В целом под ограничения попали не менее 7 тысяч заправок по всей территории РФ из почти 29 тысяч существующих.

Напомним, нынешний масштабный кризис стал прямым следствием регулярных ударов Сил обороны по топливной инфраструктуре противника. Ранее украинские дроны успешно атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. Этот объект является крупнейшим НПЗ российской столицы и обеспечивает около 35% всего рынка топлива Москвы.

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