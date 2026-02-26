Российские регионы вошли в пятый год войны с рекордной финансовой дырой 26.02.2026, 15:10

Дефицит финансов достиг пика за все время наблюдений.

Нарастающие проблемы в экономике из-за войны и санкций ударили по финансовой стабильности российских регионов. По итогам 2025 года совокупный дефицит региональных бюджетов вырос в 3,6 раза по сравнению с уровнем предыдущего года и достиг 1,478 трлн руб. В результате показатель стал рекордным за все время наблюдений. Это следует из подсчета агентства АКРА на основе данных Единого портала бюджетной системы, пишет «Коммерсант».

Резкий рост дефицита произошел из-за того, что регионы при общих доходах в 22,6 трлн руб. (плюс 4% к 2024 году) потратили 24,1 трлн руб. (плюс 9%). В итоге с «дырой» в бюджете столкнулись 74 региона против 50-ти годом ранее. В абсолютном значении самый большой дефицит оказался у Москвы (299 млрд руб.). Затем с большим отрывом идут Ямало-Ненецкий (84 млрд руб.) и Ханты-Мансийский (72 млрд) округа.

При росте поступлений НДФЛ (на 12%, или 732 млрд руб.), налогов на совокупный доход (на 11%, или 119 млрд) и на имущество (на 6%, или 99 млрд) регионы столкнулись с падением сборов ключевого для себя налога — на прибыль компаний (на 9%, или 493 млрд). Всего из-за ухудшения финансового результата предприятий в прошлом году сборы этого налога упали в 55 субъектах. Наиболее существенно — в регионах с экономикой, зависимой от добычи подешевевших полезных ископаемых. В частности, в Коми снижение таких поступлений составило 50%, в Оренбургской области — 40%, в ЯНАО — 39%. В абсолютных значениях более всего потеряли бюджеты Тюменской области (минус 70 млрд руб.), ЯНАО (53 млрд) и ХМАО (35 млрд).

Основным источником закрытия дефицита стали остатки временно свободных средств на счетах бюджетов. Совокупно регионы направили на эти цели почти 1 трлн руб. из накопленных ранее 2,9 трлн руб., профинансировав таким способом примерно две трети дефицита. Еще около 30% были закрыты за счет привлечения банковских кредитов (449 млрд руб.), а оставшаяся часть — с помощью облигаций и иный источников.

До этого Минфин отчитался о росте дефицита федерального бюджета до 5,645 трлн руб. по итогам 2025 года. По сравнению с 2024-м «дыра» в казне стала больше в 1,6 раза, а в относительном выражении — 2,6% ВВП — установила рекорд с 2020 года (3,8% ВВП). Накануне, 25 февраля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной «много часов» обсуждал решение проблемы дефицита российского бюджета. Было ли найдено какое-то решение и какие меры обсуждались, Мишустин не уточнил.

Между тем регионы начали сокращать принятые на 2026 год бюджеты. Так, власти Приморского края на заседании 25 февраля уменьшили расходы на 3 млрд руб. По словам главы местного правительства Веры Щербиной, было урезано финансирование образовательных учреждений, культуры, туризма и сельского хозяйства. До этого в Челябинской области сократили расходы бюджеты на 2,2 млрд руб.

