Как удары США по Ирану могут помочь протестному движению 26.02.2026, 16:48

Нужны точные удары по силовикам.

Военные удары США и Израиля по Ирану могут помочь протестному движению, если они будут направлены на силы, подавляющие митинги, включая отряды Басиджа. Дипломатические усилия США буксуют и Вашингтон перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток. Верховный лидер Али Хаменеи отказывается свернуть программу обогащения урана и не намерен отказываться от баллистические ракет, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Израиль пытался объединить внутренние протесты Ирана с внешним давлением на режим и провел операцию «Восходящий лев» в июне 2025 года. Однако противоречивая риторика Вашингтона и Иерусалима, призывы к протестам и эвакуации одновременно, мешали гражданам выйти на улицы.

Сейчас ситуация изменилась. Призывы лидера движения Резы Пахлави и ясная цель смены власти вдохнули уверенность протестующих, которые готовы принимать иностранную помощь. (Массовые акции https://charter97.org/ru/news/2026/1/9/669381/) 8–9 января 2026 года стали крупнейшими в истории Ирана. Организованность позволила протестам охватить весь Иран.

Эксперты отмечают, что удары по репрессивным силам должны быть точными. Важнее воздействовать на мобильные подразделения, действующие против протестующих. Это возможно с помощью дронов и разведданных в реальном времени. Цель — изменить восприятие риска у силовиков: если их жизнь окажется под угрозой, они будут менее склонны к репрессиям и могут перейти на сторону протестующих.

Скоординированные удары по репрессивной инфраструктуре, правильно синхронизированные с внутренними протестами, способны ускорить раскол режима без вовлечения США в сухопутную войну.

