Трамп допустил «дружественный захват Кубы» 1 27.02.2026, 21:36

Президент США заявил, что у острова большие неприятности.

США могут совершить «дружественный захват Кубы», заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на лужайке перед Белым домом. Его слова передает корреспондент Bloomberg Джош Уингроу.

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — сказал Трамп.

Трамп не в первый раз переходит к открытым угрозам в адрес Кубы, указывая на то, что правительство острова «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». В ответ кубинский президент Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова к обороне.

«Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились «ястребы», — рассказал Диас-Канель.

