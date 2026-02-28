США участвуют в военной операции Израиля против Ирана 28.02.2026, 10:39

Информацию подтвердил представитель министерства обороны Израиля.

США участвуют в израильском военном ударе по Ирану, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на представителей американской администрации. Вскоре эту информацию подтвердил представитель министерства обороны Израиля, передает «Немецкая волна».

Тем временем посольство США в Катаре ввело для всего своего персонала режим «укрытие на месте» (shelter-in-place) и рекомендовало всем американским гражданам сделать то же до дальнейших распоряжений.

