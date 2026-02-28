Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28.02.2026, 10:10

(Обновляется) В Тегеране прогремели десятки мощных взрывов.

Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает The Times of Israel.

Как пишет The Jerusalem Post , очевидцы сообщают о десятках взрывов в столице страны – Тегеране.

По предварительной информации, Израиль и США наносят удары по ядерным объектам в Иране. В частности, кроме Тегерана был атакован город Исфахан, где расположен один из ядерных объектов.

Официальный персидскоязычный Telegram-канал Моссада призвал иранцев помочь «вернуть Иран к его славным дням». В сообщении указано, что иранцы «не одиноки», их призвали делиться фотографиями и видео своей «борьбы с режимом».

Очевидцы сообщают, что ударам подвергся штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт в Тегеране.

Издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц подтвердило, что Соединенные Штаты принимают участие в операции против Ирана.

В сообщении также говорится, что удары наносятся по объектам, с которых Иран может атаковать Израиль.

В свою очередь Channel 12 со ссылкой на источник в службах безопасности Израиля пишет: «Это совместная израильско-американская атака».

Также в СМИ появилась информация о попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранские СМИ пишут, что было поражено около 30 целей по всему Ирану, в частности резиденция президента Ирана и штаб-квартира разведки. Удары продолжаются.

Как сообщает Reuters, верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране и был перевезен в безопасное место.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении «немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране». По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

Сейчас на всей территории страны звучат сирены. Командование тыла ЦАХАЛ призвало гражданское население держаться ближе к бомбоубежищам и избегать неважных поездок из-за сложной ситуации с безопасностью.

Армия обороны Израиля отметила, что «проактивное оповещение» имеет целью подготовить общественность к возможному ракетному обстрелу израильской территории.

«На данный момент необходимости заходить в укрытие нет, однако граждане должны знать, где находится ближайшее защищенное помещение», - отметили в ЦАХАЛ.

На фоне сообщений о бомбардировках по всему Израилю объявлена тревога из-за возможной ракетной атаки, а N12 News сообщает о введении чрезвычайного положения по всей стране.

Представитель Армии обороны Израиля заявил, что с субботы 8:00 страна переходит в режим работы только по жизненно важным направлениям.

Школы, массовые мероприятия и большинство рабочих мест будут закрыты, за исключением объектов жизнеобеспечения.

На данный момент, по официальной информации, запусков ракет в направлении Израиля не зафиксировано. Ситуация остается напряженной.

Между тем Clash Report публикует кадры, на которых виден густой дым в результате ударов по Тегерану. В то же время Израиль официально закрыл воздушное пространство над страной.

