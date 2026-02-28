закрыть
28 февраля 2026, суббота, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США нанесли вторую волну ударов по Ирану

  • 28.02.2026, 11:02
  • 2,086
США нанесли вторую волну ударов по Ирану

Десятки авиаударов наносятся штурмовиками с баз на Ближнем Востоке и с авианосцев.

По сообщению The New York Times со ссылкой на официального представителя США, Тегеран подвергся второй волне атаки.

Десятки американских авиаударов наносятся штурмовиками с баз на Ближнем Востоке и с авианосцев. Атака США и Израиля последовала вслед за разочарованием Дональда Трампа в переговорах по ядерной программе.

Напомним, что сегодня Израиль и США начали военную операцию против Ирана.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин