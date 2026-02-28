США нанесли вторую волну ударов по Ирану 28.02.2026, 11:02

2,086

Десятки авиаударов наносятся штурмовиками с баз на Ближнем Востоке и с авианосцев.

По сообщению The New York Times со ссылкой на официального представителя США, Тегеран подвергся второй волне атаки.

Десятки американских авиаударов наносятся штурмовиками с баз на Ближнем Востоке и с авианосцев. Атака США и Израиля последовала вслед за разочарованием Дональда Трампа в переговорах по ядерной программе.

Напомним, что сегодня Израиль и США начали военную операцию против Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com