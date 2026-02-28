США нанесли вторую волну ударов по Ирану
Десятки авиаударов наносятся штурмовиками с баз на Ближнем Востоке и с авианосцев.
По сообщению The New York Times со ссылкой на официального представителя США, Тегеран подвергся второй волне атаки.
Десятки американских авиаударов наносятся штурмовиками с баз на Ближнем Востоке и с авианосцев. Атака США и Израиля последовала вслед за разочарованием Дональда Трампа в переговорах по ядерной программе.
Напомним, что сегодня Израиль и США начали военную операцию против Ирана.