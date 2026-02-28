Иран запустил баллистические ракеты по Израилю 28.02.2026, 11:36

На севере Израиля и в прибрежном городе Хайфа звучат сирены.

Израиль обнаружил баллистические ракеты, которые Иран запустил по стране в ответ на израильско-американскую атаку в субботу, 28 февраля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На севере Израиля и в прибрежном городе Хайфа звучат сирены, предупреждая жителей идти в укрытие.

Израильские военные заявляют, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом ракет.

Незадолго до этого государственное телевидение Ирана объявило, что вооруженные силы страну готовятся к ответному удару по Израилю, пишет The New York Times.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также осуществляют масштабную операцию против Ирана, потому что Тегеран, по его словам, пытался восстановить свою ядерную программу.

Среди целей — ядерные, военные и правительственные объекты, в частности дома лидеров Ирана. Взрывы раздаются в Тегеране, Куме, Керманшахе, Исфахане и Кередже.

Агентство Reuters писало, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране во время совместного удара США и Израиля, его перевезли в безопасное место.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com