28 февраля 2026, суббота, 12:15
ПВО сбила иранские ракеты и дроны, запущенные по Израилю

  • 28.02.2026, 12:10
ПВО сбила иранские ракеты и дроны, запущенные по Израилю

Жители Иерусалима насчитали более 50 взрывов в небе.

Утром 28 февраля иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

В ЦАХАЛ заявили, что Иран пытается атаковать баллистическими ракетами. Об этом сообщает издание The Times of Israel .

Иранский режим наносит ответный удар

Силы ПВО начали сбивать первые иранские ракеты спустя считанные минуты после объявления воздушной тревоги. Израильские военные предупреждают о новых пусках со стороны Ирана.

Жители Иерусалима насчитали более 50 взрывов. Также с места происшествия сообщается, что кроме баллистических ракет иранский режим применил дроны-камикадзе.

Угроза ракетных ударов объявлена на всей территории Израиля, в городах сработали сирены. Примечательно, что в ЦАХАЛ ожидали этот обстрел и заблаговременно призывали жителей страны находиться рядом с бомбоубежищами.

