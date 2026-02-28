ПВО сбила иранские ракеты и дроны, запущенные по Израилю
- 28.02.2026, 12:10
Жители Иерусалима насчитали более 50 взрывов в небе.
Утром 28 февраля иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.
В ЦАХАЛ заявили, что Иран пытается атаковать баллистическими ракетами. Об этом сообщает издание The Times of Israel .
Иранский режим наносит ответный удар
Силы ПВО начали сбивать первые иранские ракеты спустя считанные минуты после объявления воздушной тревоги. Израильские военные предупреждают о новых пусках со стороны Ирана.
Жители Иерусалима насчитали более 50 взрывов. Также с места происшествия сообщается, что кроме баллистических ракет иранский режим применил дроны-камикадзе.
Угроза ракетных ударов объявлена на всей территории Израиля, в городах сработали сирены. Примечательно, что в ЦАХАЛ ожидали этот обстрел и заблаговременно призывали жителей страны находиться рядом с бомбоубежищами.