Трамп призвал Корпус стражей Исламской революции сложить оружие 28.02.2026, 12:23

Иначе придется «столкнуться с неминуемой смертью».

На фоне ударов США и Израиля по Ирану президент США Дональд Трамп призвал Корпус стражей Исламской революции сложить оружие.

«Сложите оружие или столкнетесь с неминуемой смертью… Вы будете справедливо наказаны с полным иммунитетом или столкнетесь с неминуемой смертью», — заявил Трамп в видео, опубликованном на Truth Social.

Трамп обвинил Иран в разработке ракет дальнего действия, которые угрожают США и другим странам.

Он заявил, что США «разрушат их ракетную промышленность до основания» и «уничтожат их военно-морской флот».

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. Также президент США Дональд Трамп подтвердил начало «крупномасштабных боевых действий».

The Times of Israel пишет, что источники в израильских службах безопасности заявляют, что атака на Иран является совместной операцией США и Израиля. В сообщении говорится, что среди целей атаки — дома иранского правителя аятоллы Али Хаменеи и объекты, с которых Иран может атаковать Израиль.

На снимках видно, как над Тегераном поднимается дым, а в пяти городах Ирана слышны взрывы.

