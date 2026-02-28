ОАЭ закрывают воздушное пространство на фоне эскалации между Ираном и Израилем
- 28.02.2026, 13:10
В Абу-Даби раздались взрывы в районе военной базы США.
Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.
Также известно, что в Абу-Даби прогремели взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Эмиратов WAM.
Эскалация коснулась ОАЭ
По данным информационного агентства, в столице Абу-Даби были слышны взрывы. Кроме того, очевидцы утверждают, что над городом поднимался дым.
Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном и частичном закрытии воздушного пространства в качестве исключительной меры предосторожности, направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей, а также защиту территории страны в свете эскалации на Ближнем Востоке.
Власти Эмиратов подтвердили, что это решение было принято на основе всесторонней и точной оценки рисков в области безопасности и операционной деятельности, а также в полной координации с соответствующими местными и международными органами.
В свою очередь Министерство внутренних дел ОАЭ заявило, что внимательно следит за развитием событий в регионе и подтверждает, что находится в состоянии максимальной готовности для принятия всех необходимых мер предосторожности в координации с соответствующими ведомствами и органами власти.
Также внешнеполитическое ведомство утверждает, что общественная безопасность остается первостепенной задачей, и что министерство будет своевременно информировать общественность о любых обновлениях и необходимых процедурах.
По предварительным данным, Иран нанес ракетный удар по американской военной базе в Абу-Даби. В черте города после взрывов поднялся столб дыма.