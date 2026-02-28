ОАЭ закрывают воздушное пространство на фоне эскалации между Ираном и Израилем 28.02.2026, 13:10

В Абу-Даби раздались взрывы в районе военной базы США.

Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Также известно, что в Абу-Даби прогремели взрывы. Об этом сообщает информационное агентство Эмиратов WAM.

Эскалация коснулась ОАЭ

По данным информационного агентства, в столице Абу-Даби были слышны взрывы. Кроме того, очевидцы утверждают, что над городом поднимался дым.

Главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о временном и частичном закрытии воздушного пространства в качестве исключительной меры предосторожности, направленной на обеспечение безопасности полетов и экипажей, а также защиту территории страны в свете эскалации на Ближнем Востоке.

Власти Эмиратов подтвердили, что это решение было принято на основе всесторонней и точной оценки рисков в области безопасности и операционной деятельности, а также в полной координации с соответствующими местными и международными органами.

В свою очередь Министерство внутренних дел ОАЭ заявило, что внимательно следит за развитием событий в регионе и подтверждает, что находится в состоянии максимальной готовности для принятия всех необходимых мер предосторожности в координации с соответствующими ведомствами и органами власти.

Также внешнеполитическое ведомство утверждает, что общественная безопасность остается первостепенной задачей, и что министерство будет своевременно информировать общественность о любых обновлениях и необходимых процедурах.

По предварительным данным, Иран нанес ракетный удар по американской военной базе в Абу-Даби. В черте города после взрывов поднялся столб дыма.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com