Атака на правительственные здания вызвала панику у властей Ирана 28.02.2026, 13:22

2,356

Что происходит в Тегеране во время ударов США и Израиля.

США и Израиль начали удары по Ирану около 08:10 утра по местному времени (07:40 по Минску). В эпицентре атаки оказалась, в частности, столица — Тегеран, где прозвучали многочисленные взрывы, между домами видны густые столбы дыма, пишет NYT.

По данным The Guardian, около 10:30 (9:30 по Минску) в Тегеране прогремели новые взрывы, которые слышали в районе, где расположена президентская резиденция и офисы Совета национальной безопасности. Кареты скорой помощи забирали раненых, рассказывают очевидцы.

Также, по данным СМИ, были атакованы офисы аятоллы Али Хаменеи и Ассамблея экспертов — орган, который выбирает верховного лидера Ирана. Жители Тегерана сообщали, что видели дым, который поднимался из района, где также расположены президентский дворец и Совет национальной безопасности. В то же время ни одно убийство высокопоставленного чиновника пока не было подтверждено.

Было совершено нападение на штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции, сообщалось о значительном количестве погибших и раненых.

NYT пишет, что атаки произошли в субботу утром, в первый день недели в Иране, когда миллионы людей были на работе, а дети — в школе. Жители Тегерана описывали сцены паники и хаоса.

На фоне атаки в Тегеране заблокировали мобильную связь, стационарные телефоны также не работают, пишет NYT.

Взрывы прогремели не только в столице, но и по всей стране, в частности в Куме, Тебризе, Исфахане, Керманшахе, Лурестане, Хорремабаде и Кередже.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также осуществляют масштабную операцию против Ирана, потому что Тегеран, по его словам, пытался восстановить свою ядерную программу. Он призвал КСИР сложить оружие.

В ответ на атаку Иран запустил баллистические ракеты по Израилю.

