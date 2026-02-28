СМИ: Израиль и США попытались ликвидировать президента Ирана Пезешкиана и аятоллу Хаменеи 28.02.2026, 14:52

1,256

Результаты ударов выясняются.

В ходе ракетных ударов по Ирану 28 февраля Израиль и США пытались ликвидировать высшее руководство клерикального режима, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. Об этом со ссылкой на осведомленные источники из Иерусалима и Вашингтона сообщают Reuters, Axios, The Wall Street Journal и The Times of Israel. Результаты ударов пока неясны, отмечают собеседники изданий.

Целями атак также стали начальник генштаба иранских вооруженных сил Сайид Абдолрахим Мусави, секретарь совета национальной безопасности Али Лариджани и секретарь Совета обороны Ирана Али Шамхани, уточняет CNN, ссылаясь на двух израильских чиновников. По словам официального лица США, израильская авиация нанесла удары по высокопоставленным иранским командирам и политическим лидерам. The Jerusalem Post со ссылкой на представителей израильских военных отмечает, что Армия обороны Израиля ударила по «ключевому персоналу, участвующему в иранском плане по уничтожению Израиля». По данным близкого к властям иранского источника Reuters, в результате атак были убиты ряд иранских политических деятелей и командиров Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

В то же время иранское издание Mehr со ссылкой на представителей КСИР утверждает, что все командиры «в добром здравии». IRNA со ссылкой на близкий к администрации президента источник сообщает, что Пезешкиан «полностью здоров». Кроме того, по данным иранских СМИ, в безопасности находится министр иностранных дел Аббас Аракчи. ISNA пишет, что главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами не пострадал и продолжает управлять войсками.

Утром в субботу иранские СМИ сообщали о взрывах в районе Пастер в Тегеране, где расположен охраняемый комплекс, в котором находятся резиденция и офис Хаменеи. Позже иранский чиновник рассказал Reuters, что аятолла находится не в Тегеране — его перевели в «безопасное место». Также появлялись сведения о том, что под удары в Тегеране попали штаб-квартира КСИР, ряд правительственных учреждений, президентский комплекс и городской аэропорт.

До начала военной операции против Ирана, которую в США назвали «Эпическая ярость», а в Израиле — «Рычащий лев», Пентагон предлагал президенту Дональду Трампу в качестве одного из вариантов действий ликвидацию Хаменеи и его сына Моджтабы. Как сообщали источники Axios, такой план по свержению власти в Иране был представлен Трампу еще несколько недель назад.

