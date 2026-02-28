Самый быстрый в мире родстер Bugatti получил уникальное обновление 28.02.2026, 14:57

Авто стало настоящим произведением искусства.

Bugatti Sur Mesure создала эксклюзивный родстер W16 Mistral «La Perle Rare», единственный в своем роде, который сочетает в себе ультра-люксовый автомобиль, инженерный шедевр и произведение искусства, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобили Bugatti уже изначально уникальны — большинство владельцев заказывают персонализированные версии, отражающие их вкус и стиль. Но как сделать редкий W16 Mistral еще более уникальным? Передать его программе индивидуализации Sur Mesure и реализовать все пожелания клиента.

Фото: Bugatti

Для «La Perle Rare» были разработаны два совершенно новых перламутровых цвета: золотистый для верхней части кузова и теплый белый для нижней. Двухцветная композиция визуально разделяет верх и низ, символизируя взаимодействие земли и неба. Ручное нанесение разделительных линий потребовало сотен часов работы.

Фото: Bugatti

Фото: Bugatti

Детали подчеркивают эксклюзивность автомобиля, алмазная обработка колес с сочетанием золота и белого, надпись «La Perle Rare» на выдвижном заднем спойлере и знаменитая скульптура слона-танцора.

Фото: Bugatti

Салон продолжает тему кузова. Контраст полированного алюминия с белым карбоном, детали дверей с чередующимися белыми и золотыми элементами подчеркивают скульптурную форму панелей.

