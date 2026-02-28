Оценка Израиля: Командующий КСИР ликвидирован 28.02.2026, 15:41

Удар по нему нанесли в начале операции «Рык льва».

В Израиле полагают, что командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохаммад Фахпур был ликвидирован утром в субботу. Удар нанесли в начале операции «Рык льва». Фахпур занял пост после того, как Израиль ранее ликвидировал его предшественника Хосейна Салами в ходе операции «Народ как лев», сообщает cursorinfo.co.il .

Иран официально опроверг информацию. Один из каналов, связанный с режимом, заявил, что все командиры армии живы и не пострадали. Там призвали «не доверять слухам, которые распространяют враждебные источники».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к руководству Ирана, сообщило о гибели нескольких высокопоставленных командиров КСИР и политических деятелей. Израильский источник заявил Reuters, что в ходе первого удара Израиль пытался ликвидировать верховного лидера Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. Результаты этой атаки пока остаются неизвестными.

Дополнительные источники, участвующие в операции, сообщили CNN, что среди целей были секретарь нового Совета обороны Ирана Али Шамхани и секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

