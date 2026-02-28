закрыть
28 февраля 2026, суббота
ОАЭ и Саудовская Аравия готовы ударить по Ирану

  • 28.02.2026, 16:08
ОАЭ и Саудовская Аравия готовы ударить по Ирану

В ответ на атаки Тегерана.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов в своем официальном заявлении сообщило, что страна стала объектом «возмутительной атаки с использованием иранских баллистических ракет».

В заявлении отмечается, что при перехвате осколки ракеты упали на жилой район Абу-Даби, в результате чего погиб человек.

«ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, своих граждан и жителей», — объявило ведомство.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило «возмутительную агрессию Ирана» и выразило полную солидарность со странами ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией. Также было сделано предупреждение о серьезных последствиях в случае продолжения подобных «нарушений международного права».

