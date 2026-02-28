Аэропорты Дубая приостановили работу на неопределенный срок
- 28.02.2026, 16:27
На фоне удара США и Израиля по Ирану.
На фоне удара США и Израиля по Ирану и взрывов в ОАЭ все рейсы в Dubai International (DXB) и Dubai World Central — Al Maktoum International (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления.
Об этом сообщается на сайте Dubai Airports в субботу, 28 февраля.
В сообщении сказано, что пассажирам не следует приезжать в аэропорт. Рекомендуется связаться напрямую с авиакомпанией для получения последней информации о рейсах.
«Мы внимательно следим за ситуацией и будем предоставлять дополнительную информацию, как только она станет доступна», — говорится в заявлении.
28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. Также президент США Дональд Трамп подтвердил начало «крупномасштабных боевых действий» и призвал Корпус стражей Исламской революции сложить оружие.