28 февраля 2026, суббота, 18:21
ЦАХАЛ заявил о завершении удара по режиму аятолл

  • 28.02.2026, 18:03
  • 1,598
ЦАХАЛ заявил о завершении удара по режиму аятолл

Армия обороны Израиля перечислила список пораженных целей.

Армия обороны Израиля объявила о завершении крупномасштабного удара по Ирану.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успешно провела широкомасштабную операцию по уничтожению стратегических оборонных систем иранского режима. Были нанесены удары по нескольким ключевым системам противовоздушной обороны, включая современную систему SA-65 в районе Керманшаха на западе Ирана», — говорится в сообщении оборонного ведомства Израиля.

Как писал сайт Charter97.org, первые признаки указывают на тщательно спланированный удар по «обезглавливанию» руководства Ирана со стороны США и Израиля.

Пока неясно, кто именно из иранского руководства мог пострадать. Звучат заверения о благополучии высших лидеров, однако успех Израиля в разрушении системы безопасности Тегерана во время прошлогодней 12-дневной войны позволяет предположить, что на подобный шаг он не пошел бы вновь, не рассчитывая на столь же жесткую и эффективную реализацию.

