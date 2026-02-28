Иран атаковал ОАЭ ракетами и дронами: в Дубае возникли пожары 28.02.2026, 19:12

1,880

Есть пострадавшие.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили новую волну иранских ракет и беспилотников, выпущенных в сторону страны. В результате падения обломков погиб один человек.

В Минобороны отметили, что обломки перехваченных целей упали в разных районах Абу-Даби и Дубаи, пишет New Voice.

В то же время очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых видно дым и пламя, поднявшиеся после падения обломков ракет и дронов. Также один из обломков упал вблизи пятизвездочного отеля Palm Hotel & Resort в Дубае.

Власти города сообщили, что на острове Пальма Джумейра возник пожар, известно о четырех пострадавших.

«Мы призываем общественность сохранять спокойствие, полагаться исключительно на проверенную информацию из официальных источников и воздерживаться от распространения видео или изображений в социальных сетях. Дальнейшие обновления будут предоставлены по мере их поступления», — говорится в заявлении.

Оборонное ведомство страны подчеркнуло, что эта атака является «вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права», и государство оставляет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своей территории и граждан, а также для обеспечения сохранения своего суверенитета, безопасности и стабильности.

В связи с угрозой новых атак часть воздушного пространства было временно закрыто. Отменены несколько рейсов, а задержки в аэропортах Дубая привели к скоплению людей и большим очередям.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ направило текстовое сообщение жителям с просьбой оставаться дома.

