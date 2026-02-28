Жители Тегерана выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!»
- 28.02.2026, 20:21
- 2,508
Слышны отдаленные взрывы.
После серии ударов, нанесённых США и Израилем по столице Ирана в субботу, на улицах Тегерана в целом спокойно, сообщил один из жителей страны в комментарии CNN.
По его словам, из района Таджриш на севере Тегерана всё ещё слышны отдалённые взрывы.
Люди также выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!», рассказал он телеканалу.
Первая волна ударов вызвала резкий всплеск движения на дорогах — многим потребовались часы, чтобы добраться домой, добавил собеседник.
Напомним, Израиль и США начали превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Сообщается о ликвидации ряда лидеров режима аятолл.