Жители Тегерана выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!» 28.02.2026, 20:21

2,508

Слышны отдаленные взрывы.

После серии ударов, нанесённых США и Израилем по столице Ирана в субботу, на улицах Тегерана в целом спокойно, сообщил один из жителей страны в комментарии CNN.

По его словам, из района Таджриш на севере Тегерана всё ещё слышны отдалённые взрывы.

Люди также выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!», рассказал он телеканалу.

Первая волна ударов вызвала резкий всплеск движения на дорогах — многим потребовались часы, чтобы добраться домой, добавил собеседник.

Напомним, Израиль и США начали превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Сообщается о ликвидации ряда лидеров режима аятолл.

