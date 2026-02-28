закрыть
28 февраля 2026, суббота, 21:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жители Тегерана выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!»

  • 28.02.2026, 20:21
  • 2,508
Жители Тегерана выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!»

Слышны отдаленные взрывы.

После серии ударов, нанесённых США и Израилем по столице Ирана в субботу, на улицах Тегерана в целом спокойно, сообщил один из жителей страны в комментарии CNN.

По его словам, из района Таджриш на севере Тегерана всё ещё слышны отдалённые взрывы.

Люди также выкрикивают из окон: «Смерть диктатору!», рассказал он телеканалу.

Первая волна ударов вызвала резкий всплеск движения на дорогах — многим потребовались часы, чтобы добраться домой, добавил собеседник.

Напомним, Израиль и США начали превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Сообщается о ликвидации ряда лидеров режима аятолл.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук