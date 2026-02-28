Трамп: У меня есть несколько сценариев операции в Иране 28.02.2026, 23:11

Фото: Getty Images

Все будет зависеть от развития ситуации на месте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть несколько сценариев дальнейших действий в рамках операции против Ирана, включая долгосрочную кампанию с целью «взять под контроль» страну. Об этом он сказал в коротком интервью изданию Axios.

«Я могу пойти по долгому пути и взять всё под контроль, или закончить всё за два-три дня и сказать иранцам: «Увидимся через несколько лет, если вы снова начнёте восстанавливать ядерные возможности страны», — заявил он сегодня Axios.

Трамп также предположил, что Ирану потребуется «несколько лет», чтобы восстановиться после совместного удара США и Израиля, который, по его словам, последовал после срыва переговоров с руководством страны.

В интервью президент сослался на отсутствие прогресса в переговорах по иранской ядерной программе, а также на многолетнюю связь Ирана с атаками по всему миру. Он также утверждал, что Иран начал восстанавливать некоторые объекты, по которым США наносили удары в прошлом году и которые ранее, по его словам, были «полностью уничтожены».

Трамп не назвал конкретные сроки операции, отметив, что всё будет зависеть от развития ситуации на месте.

