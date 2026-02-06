В Италии отражена кибератака хакеров на сайты Олимпиады в Милане

В Италии отражена кибератака хакеров на сайты Олимпиады в Милане

Глава МИД назвал это «действиями российского происхождения».

В преддверии открытия Олимпийских игр в Милане и Кортине итальянские власти сообщили о предотвращении масштабных кибератак. Ответственность за попытки атак приписывают российской группе NoName 057, пишет FT.

Национальное агентство по кибербезопасности Италии (ACN) подтвердило, что в последние дни удалось отразить серию атак, организованных пророссйскими хакерами, называющими себя NoName 057.

Их целью было вывести из строя сайты Олимпиады в Милане и Кортине, а также ресурсы некоторых отелей в Кортина-д’Ампеццо.

Для этого использовались DDoS-атаки — массовая отправка запросов на серверы, чтобы перегрузить их и сделать недоступными для пользователей.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, находясь в США, сообщил журналистам, что атаки затронули и сайты его ведомства, включая Посольство Италии в Вашингтоне.

«Это действия российского происхождения», — заявил Антонио Таяни, подчеркнув, что все атаки были отражены.

Представитель ACN добавил: «Мы все этого ожидали. Кибергруппы атакуют во время крупных событий, чтобы привлечь внимание и утвердить свои позиции».

Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу вечером, 6 февраля, в Милане. Как и на предыдущих Играх, начиная с 2022 года российская команда не допущена из-за войны, развязанной диктатором РФ Путиным против Украины.

Однако в нынешних соревнованиях примут участие 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Для защиты цифровой инфраструктуры Олимпийских игр привлечены 40 технических специалистов ACN, а также сотрудники государственной полиции по борьбе с киберпреступностью и представители организационного комитета.

Генеральный директор ACN Бруно Фраттаси отметил, что наиболее многочисленные и настойчивые атаки в Италии совершают пророссийские хакеры, которые атакуют «европейские страны, проявившие солидарность с Украиной и поддержавшие ее в боевых действиях».

По его словам, фиксируются тысячи атак против министерств, банков, компаний, органов госуправления, муниципалитетов, портовых властей и транспортных предприятий.

Бруно Фраттаси подчеркнул, что такие атаки часто совпадают с политически значимыми событиями.

В качестве примера он привел прошлогоднее заявление президента Италии Серджио Маттареллы, который сравнил российское вторжение в Украину с экспансионистской политикой нацистской Германии в Европе во время Второй мировой войны, после чего произошли хакерские атаки на МИД Италии и аэропорты Милана.

