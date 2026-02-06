Командир «Азова» рассказал о предательстве российского генерала ГРУ, в которого стреляли в Москве 6 6.02.2026, 17:34

16,128

Денис Прокопенко

Алексеев руководил переговорами при взятии в плен защитников «Азовстали».

Командир 1‑го корпуса «Азов» Национальной гвардии Украины Денис Прокопенко («Редис») написал в «Фейсбуке» о том, как заместитель начальника ГРУ Минобороны России Владимир Алексеев, на которого сегодня в Москве было совершено покушение, был связан с личными судьбами его самого и побратимов.

Как утверждает Прокопенко, в мае 2022 года первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев был старшим из представителей России на переговорах во время выхода мариупольского гарнизона из «Азовстали».

Генерал обещал азовцам выполнение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными и гарантировал нормальные условия содержания для украинских пленных. И именно его подпись стояла под соответствующим документом, подписанным тогда в Мариуполе.

«Слово офицера, уроженца Винницкой области, предателя своей Родины, оказалось ничего не стоящим. Регулярные пытки пленных азовцев, отсутствие медицинской помощи и голод — тому подтверждение. Даже если в этот раз Алексеев выживет, спокойно он уже не будет спать. И однажды дело будет доведено до конца», — написал Денис Прокопенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com