Покушение на генерала ГРУ Алексеева в Москве: новые детали стрельбы 26 6.02.2026, 22:45

34,964

Владимир Алексеев

Чем отличился российский топ-офицер.

В заместителя начальника Главного разведывательного управления Российской Федерации генерал-майора Владимира Алексеева трижды выстрелили в элитном жилом комплексе в Москве. Россияне заявили, что таким образом «определенные силы» хотят сорвать переговоры в Абу-Даби, пишет «Фокус».

Чем отличился топ-офицер ГРУ, чтобы его преступлениями заинтересовалась и Британия, и Главное управление разведки, и Служба безопасности Украины?

Через несколько часов после покушения на Алексеева в Москве появился комментарий главы МИД Сергея Лаврова, написало росСМИ ТАСС. Перед этим на это же событие отреагировали источники медиа «Новости. Live». Россияне заявили, что за выстрелами в генерала ГРУ стоят украинцы, а собеседники украинского медиа — о «третьей стороне». Также речь шла о срыве переговоров в Абу-Даби, на которых присутствует другой заместитель ГРУ Минобороны РФ Игорь Костюков. «Фокус» собрал информацию о стрельбе в Москве и о деталях работы Алексеева на спецслужбы РФ.

Покушение на Алексеева в Москве — детали

Утром 6 февраля росСМИ сообщили о выстрелах в Москве. Выяснилось, что стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ Минобороны РФ Владимира Алексеева. Согласно заявлениям росСМИ и следственного комитета РФ, инцидент произошел в элитном жилом квартале Волоколамский», расположенном в северо-западном районе российской столицы. Стрелок — неизвестный мужчина, который ждал генерала на лестничной клетке возле квартиры. Когда офицер ГРУ вышел, прозвучало три выстрела в спину. Алексеев получил ранения: как рассказали соседи, кровью был залит «весь подъезд», а фигурант был в сознании и стонал.

Российские пропагандисты впоследствии рассказали, что Алексеева отправили в больницу и что он в тяжелом состоянии: находится в реанимации.

Кто такой Владимир Алексеев

«Фокус» собрал информацию об Алексееве, который родился в Украине, а затем совершал преступления в Британии, США, Сирии, Украине по заказу спецслужб РФ.

Владимир Степанович Алексеев — уроженец Хмельницкого района Винницкой области, который получил военные образование в Рязани и с тех пор делал карьеру в российской армии. На сегодня генералу 64 года и он получил 23 награды от Кремля: стал «Героем России» за участие в сирийской кампании. Среди прочего, возглавлял 14 отдел ГРУ, который «отвечал за спецназ».

В каких спецоперациях РФ принимал участие Владимир Алексеев:

проведение кибератак и пропагандистского влияния в соцсетях на процесс выборов в США. За это Алексеев попал под санкции Белого дома в 2016 году;

присоединился к спецоперации ГРУ в Солсбери, когда россияне травили веществом «Новичок» бывшего агента Сергея Скрипаля. За это Алексеев попал под санкции Британии (2019 год);

фигурировал в деле об агентурной сети нардепа Андрея Деркача (2016-2022 гг.). СБУ установило, что Алексеев контактировал с нардепом и с другими агентами РФ в Украине: вербовал, давал задания, согласовывал различные вопросы. В деле также упоминали о еще одном заместителе главы ГРУ Игоре Костюкове. Ведомство опубликовало схему агентурной сети: Алексеев и Костюков контактировали с Деркачем и другими подозреваемыми;

вошел в группу ГРУ во время боев в Мариуполе, когда шли переговоры об условиях выхода защитников «Азовстали» (май 2022);

присоединился к группе переговорщиков в Стамбуле во время заключения «зерновой сделки», установил расследователь Христо Грозев (август 2022). Он же написал, что генерал причастен к гибридному вторжению на Донбасс и к доставке ЗРК «Бук» в 2014 году на территорию Украины;

ГУР Минобороны рассказало, что Алексеев причастен к российским воздушным ударам по гражданским, энергетическим и военным объектам Украины, поскольку наладил сеть информаторов, которые сливают секретные данные. Кроме того, генерал организовал фейковый «референдум» на оккупированной части Херсонщины.

Алексеев также причастен к переговорам с тогдашним владельцем ЧВК «Вагнер» Валерием Пригожиным, который в июне 2023 года совершил мятеж о Минобороны РФ. Медиа The Wall Street Journal напомнило, что генерала заметили во время встречи в Ростове, когда Алексеев в шутку предложил забрать «Шойгу и Герасимова» и не идти на Москву.

Покушение на Алексеева — действия следователей РФ

РосСМИ и следственный комитет РФ сообщила детали о деле Алексеева. На видео с места событий показывают около десятка машин специального назначения во дворе дома, в котором жил генерал. Территория оцеплена, поскольку работают следователи и эксперты, видим на видео. Также есть информация, что дело будет контролировать российская прокуратура.

Между тем журналисты медиа Baza побывали в подъезде, в котором произошло нападение, и написали со ссылкой на собственные источники, что стрелком может быть женщина. Добавили, что на этаже, на котором жил Алексеев, сдавались в аренду квартиры и предполагают, что нападающая могла жить в одной из них. Согласно данным росСМИ, топофицер потерял много крови и действительно в тяжелом состоянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com