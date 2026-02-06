закрыть
14 мая 2026, четверг, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Покушение на генерала ГРУ Алексеева в Москве: новые детали стрельбы

26
  • 6.02.2026, 22:45
  • 34,964
Покушение на генерала ГРУ Алексеева в Москве: новые детали стрельбы
Владимир Алексеев

Чем отличился российский топ-офицер.

В заместителя начальника Главного разведывательного управления Российской Федерации генерал-майора Владимира Алексеева трижды выстрелили в элитном жилом комплексе в Москве. Россияне заявили, что таким образом «определенные силы» хотят сорвать переговоры в Абу-Даби, пишет «Фокус».

Чем отличился топ-офицер ГРУ, чтобы его преступлениями заинтересовалась и Британия, и Главное управление разведки, и Служба безопасности Украины?

Через несколько часов после покушения на Алексеева в Москве появился комментарий главы МИД Сергея Лаврова, написало росСМИ ТАСС. Перед этим на это же событие отреагировали источники медиа «Новости. Live». Россияне заявили, что за выстрелами в генерала ГРУ стоят украинцы, а собеседники украинского медиа — о «третьей стороне». Также речь шла о срыве переговоров в Абу-Даби, на которых присутствует другой заместитель ГРУ Минобороны РФ Игорь Костюков. «Фокус» собрал информацию о стрельбе в Москве и о деталях работы Алексеева на спецслужбы РФ.

Покушение на Алексеева в Москве — детали

Утром 6 февраля росСМИ сообщили о выстрелах в Москве. Выяснилось, что стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ Минобороны РФ Владимира Алексеева. Согласно заявлениям росСМИ и следственного комитета РФ, инцидент произошел в элитном жилом квартале Волоколамский», расположенном в северо-западном районе российской столицы. Стрелок — неизвестный мужчина, который ждал генерала на лестничной клетке возле квартиры. Когда офицер ГРУ вышел, прозвучало три выстрела в спину. Алексеев получил ранения: как рассказали соседи, кровью был залит «весь подъезд», а фигурант был в сознании и стонал.

Российские пропагандисты впоследствии рассказали, что Алексеева отправили в больницу и что он в тяжелом состоянии: находится в реанимации.

Кто такой Владимир Алексеев

«Фокус» собрал информацию об Алексееве, который родился в Украине, а затем совершал преступления в Британии, США, Сирии, Украине по заказу спецслужб РФ.

Владимир Степанович Алексеев — уроженец Хмельницкого района Винницкой области, который получил военные образование в Рязани и с тех пор делал карьеру в российской армии. На сегодня генералу 64 года и он получил 23 награды от Кремля: стал «Героем России» за участие в сирийской кампании. Среди прочего, возглавлял 14 отдел ГРУ, который «отвечал за спецназ».

В каких спецоперациях РФ принимал участие Владимир Алексеев:

проведение кибератак и пропагандистского влияния в соцсетях на процесс выборов в США. За это Алексеев попал под санкции Белого дома в 2016 году;

присоединился к спецоперации ГРУ в Солсбери, когда россияне травили веществом «Новичок» бывшего агента Сергея Скрипаля. За это Алексеев попал под санкции Британии (2019 год);

фигурировал в деле об агентурной сети нардепа Андрея Деркача (2016-2022 гг.). СБУ установило, что Алексеев контактировал с нардепом и с другими агентами РФ в Украине: вербовал, давал задания, согласовывал различные вопросы. В деле также упоминали о еще одном заместителе главы ГРУ Игоре Костюкове. Ведомство опубликовало схему агентурной сети: Алексеев и Костюков контактировали с Деркачем и другими подозреваемыми;

вошел в группу ГРУ во время боев в Мариуполе, когда шли переговоры об условиях выхода защитников «Азовстали» (май 2022);

присоединился к группе переговорщиков в Стамбуле во время заключения «зерновой сделки», установил расследователь Христо Грозев (август 2022). Он же написал, что генерал причастен к гибридному вторжению на Донбасс и к доставке ЗРК «Бук» в 2014 году на территорию Украины;

ГУР Минобороны рассказало, что Алексеев причастен к российским воздушным ударам по гражданским, энергетическим и военным объектам Украины, поскольку наладил сеть информаторов, которые сливают секретные данные. Кроме того, генерал организовал фейковый «референдум» на оккупированной части Херсонщины.

Алексеев также причастен к переговорам с тогдашним владельцем ЧВК «Вагнер» Валерием Пригожиным, который в июне 2023 года совершил мятеж о Минобороны РФ. Медиа The Wall Street Journal напомнило, что генерала заметили во время встречи в Ростове, когда Алексеев в шутку предложил забрать «Шойгу и Герасимова» и не идти на Москву.

Покушение на Алексеева — действия следователей РФ

РосСМИ и следственный комитет РФ сообщила детали о деле Алексеева. На видео с места событий показывают около десятка машин специального назначения во дворе дома, в котором жил генерал. Территория оцеплена, поскольку работают следователи и эксперты, видим на видео. Также есть информация, что дело будет контролировать российская прокуратура.

Между тем журналисты медиа Baza побывали в подъезде, в котором произошло нападение, и написали со ссылкой на собственные источники, что стрелком может быть женщина. Добавили, что на этаже, на котором жил Алексеев, сдавались в аренду квартиры и предполагают, что нападающая могла жить в одной из них. Согласно данным росСМИ, топофицер потерял много крови и действительно в тяжелом состоянии.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин