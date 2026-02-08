На следующий день после покушения на генерала Алексеева в странное ДТП попал ближайший соратник Шойгу

На следующий день после покушения на генерала Алексеева в странное ДТП попал ближайший соратник Шойгу6
- 8.02.2026, 9:13
- 13,052
В России — череда загадочных инцидентов с высокопоставленными военными.
Один из ближайших соратников Сергея Шойгу по работе в МЧС и его бывший заместитель генерал-майор Александр Волосов попал в странное ДТП на следующий день после покушения в Москве на генерала ГРУ Владимира Алексеева.
Об этом пишет «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в субботу около 17:00 в районе Рублевского шоссе, на объездной дороге через деревню Калчуга, неподалеку от села Петрово-Дальнее, где проживает сам Волосов.
По данным источника, премиальный китайский кроссовер Changan UNI-K Волосова резко потерял управление.
«У машины с блатными госномерами АМО отказали тормоза», – говорится в сообщении. Авария произошла на небольшой дороге и при снежном покрытии, что, по словам собеседников, помогло избежать тяжелого ДТП. В результате столкновения впереди идущий автомобиль лишь выбросило в сторону. Случись авария на оживленной и большой трассе, последствия, вероятно, были бы иными.
Волосов - один из давних соратников Шойгу. В период работы Шойгу в МЧС он занимал должность первого заместителя министра. После перехода Шойгу в Минобороны Волосов в 2016–2017 годах возглавлял Спецстрой России.
Авария произошла всего через сутки после покушения на генерала ГРУ Алексеева, что усилило внимание к произошедшему.