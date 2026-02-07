15 мая 2026, пятница, 18:27
Всплыло шокирующее архивное видео разговора генерала ГРУ Алексеева и Пригожина

Ролик, как утверждается, снят в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого совершено покушение в Москве 6 февраля, разговаривал с лидером ЧВК Евгением Пригожиным во время мятежа «вагнеровцев». В сети активно обсуждают видео этого момента, заметил «Телеграф».

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Colonelcassad, который ведет связанный с ЧВК «Вагнера» пропагандист Борис Рожин.

Как утверждается, ролик был снят в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Пригожин на нем разговаривает с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба РФ Владимиром Алексеевым.

«Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника Генштаба и Шойгу. Пока их нет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву», — заявляет в ролике Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнера» заявил, что он хочет «получить начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу». Что интересно, Алексеев на этомс улыбкой ответил: «Забирайте».

Между тем, исполнительный директор Института постинформационного общества и бывший заместитель министра информации Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором сказал, что Алексеев – архитектор группы «Вагнера».

«Вот здесь на фото они с Евкуровым сидят в Ростове и уговаривают Пригожина дать заднюю перед тем, как он двинулся на Москву. Алексеев, по-моему, в дальнейшем готовил и выполнял ликвидацию Пригожина и Уткина, а вместе с ними еще нескольких невинных людей, летевших в одном самолете. Алексеев – фактически, одно из ключевых высокопоставленных офицеров наиболее состоятельных разведывательных подразделений РФ. Так что… Большая просьба ко всем – держать пальчики скрещенными, а кулачки сжатыми», — пишет он.

К слову, Пригожин запомнился тем, что собирал преступников по тюрьмам и отправлял их на фронт против украинцев. Наибольшую известность получил после того, как вместе со своими наемниками возглавил попытку военного переворота в России 24 июня 2023 года. Спустя всего два месяца при загадочных обстоятельствах погиб в авиакатастрофе.

