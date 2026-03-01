Франция, Германия и Великобритания призвали Иран искать решение путем переговоров 1.03.2026, 3:00

Совместное заявление.

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором осудили удары Ирана по странам Персидского залива в ответ на атаку США и Израиля и призвали Тегеран искать выход из ситуации за столом переговоров.

Как сообщает «Европейская правда», заявление было обнародовано 28 февраля.

Страны отметили, что последовательно призывали иранские власти остановить ядерную программу, ограничить разработку баллистических ракет, воздержаться от дестабилизирующей деятельности в регионе и внутри страны, а также прекратить репрессии против собственных граждан.

«Мы не участвовали в этих ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем приверженность региональной стабильности и необходимость защиты гражданского населения», — говорится в заявлении.

«Мы самым решительным образом осуждаем удары Ирана по странам региона. Иран должен воздержаться от неизбирательных атак. Призываем к возобновлению переговоров и призываем руководство Ирана искать решение дипломатическим путем. В конечном итоге иранский народ должен получить возможность самостоятельно определять свое будущее», — добавили Париж, Берлин и Лондон.

