Стало известно, кто будет руководить Ираном после ликвидации Хаменеи 1.03.2026, 9:37

4,028

Масуд Пезешкиан

Объявлено временное руководство страной.

После ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Ираном временно будет руководить совет, куда войдут президент и глава судебной власти.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции будут временно руководить Ираном после гибели верховного лидера.

Об этом со ссылкой на первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера сообщает иранское информагентство IRNA.

