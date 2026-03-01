Стало известно, кто будет руководить Ираном после ликвидации Хаменеи
Объявлено временное руководство страной.
После ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Ираном временно будет руководить совет, куда войдут президент и глава судебной власти.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции будут временно руководить Ираном после гибели верховного лидера.
Об этом со ссылкой на первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера сообщает иранское информагентство IRNA.