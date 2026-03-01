закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 10:14
Стало известно, кто будет руководить Ираном после ликвидации Хаменеи

  • 1.03.2026, 9:37
  • 4,028
Масуд Пезешкиан

Объявлено временное руководство страной.

После ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Ираном временно будет руководить совет, куда войдут президент и глава судебной власти.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции будут временно руководить Ираном после гибели верховного лидера.

Об этом со ссылкой на первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера сообщает иранское информагентство IRNA.

