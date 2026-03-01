Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали «теневой» танкер РФ 1.03.2026, 9:59

1,090

Фото: @FranckenTheo

Министр обороны Бельгии раскрыл детали операции.

Вооруженные силы Бельгии при поддержке Франции впервые перехватили и взяли под контроль танкер российского «теневого флота». Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Об этом заявил в X (Twitter) министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Детали операции Blue Intruder

По словам Франкена, операция под кодовым названием «Синий нарушитель» (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому «теневому флоту» России.

«Сейчас судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", - отметил он.

