Наследный принц Ирана сделал жесткое заявление о ликвидации Хаменеи 1.03.2026, 10:08

Реза Пехлеви

Реза Пехлеви призвал силовиков немедленно перейти на сторону народа, пока есть такая возможность.

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви сделал историческое заявление после подтверждения смерти Хаменеи.

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви, который десятилетиями находится в изгнании, назвал смерть аятоллы Али Хаменеи началом «национального праздника» и фактическим концом Исламской Республики.

Он сравнил Хаменеи с мифическим вором Захаком - символом беспощадной тирании в персидской культуре.

«Али Хаменеи, кровожадный Захак (могущественная злая фигура в персидской мифологии) нашего времени, убийца десятков тысяч храбрейших сыновей и дочерей Ирана, был стерт со страниц истории. С его смертью Исламская Республика фактически пришла в упадок и вскоре будет отправлена на свалку истории», - написал принц в Х.

Ультиматум армии и полиции

Главный акцент в обращении Пехлеви сделал на силовых структурах. Так, в своем обращении он призвал силовиков немедленно перейти на сторону народа, пока для них еще не закрыта дверь в будущее.

Он предупредил представителей КСИР, военных и полицию, что любая попытка защитить разрушающуюся систему или назначить преемника Хаменеи - это путь в никуда.

Основные тезисы ультиматума

Никакой легитимности: Любой новый «преемник» не будет иметь власти и будет признан соучастником преступлений режима.

Последний шанс: Пехлеви прямо заявил силовикам, что сейчас - их финальный момент, чтобы присоединиться к патриотам.

Гарантии перехода: Принц призвал армию помочь обеспечить стабильный переход страны к свободному и процветающему будущему.

