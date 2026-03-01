закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 12:20
Тегеран и другие города Ирана охватили празднования

  • 1.03.2026, 10:28
  • 11,322
Тегеран и другие города Ирана охватили празднования
Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Люди вышли на улицы после новости о ликвидации Хаменеи.

Иранцы вышли на улицы Тегерана и других городов по всей стране, чтобы отпраздновать новость о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которого убили во время скоординированных атак США и Израиля.

Об этом пишет The New York Times.

Смерть аятоллы после почти 40 лет авторитарного правления стала историческим поворотом для Ирана. Многие иранцы, как в стране, так и за ее пределами, радовались, хотя угроза новых атак со стороны американских и израильских сил затмила некоторые празднования, отмечает NYT.

REUTERS/Sharafat Ali
SOCIAL MEDIA/via REUTERS

REUTERS/Sharafat Ali

По всему Ирану не работали стационарные и мобильные телефоны, что затрудняло оценку настроений в стране с населением более 90 миллионов человек, когда американские и израильские войска второй день подряд наносили удары по целям.

Несмотря на то, что государственное телевидение Ирана транслировало стихи из Корана и объявило национальный траур, во время видеозвонков в The New York Times трое жителей Тегерана показали сцены, разворачивавшиеся в их районах: большие толпы мужчин и женщин танцевали и радовались, выкрикивая «Ура, ура!». Проезжающие мимо водители сигналили клаксонами, фейерверки освещали небо, а громкая персидская танцевальная музыка заполняла улицы. Кроме этого, многие жители из окон и балконов присоединились к скандированию «свобода, свобода».

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

53-летняя Сара, жительница Тегерана, которая попросила не называть ее фамилию из-за опасений, сказала в телефонном разговоре, что когда она услышала в новостях об убийстве Хаменеи, она вскрикнула и начала прыгать от радости. Ее муж начал ходить по комнате, и они обнялись, рассказала женщина.

«Потом мы выбежали на улицу, кричали изо всех сил, смеялись и танцевали с соседями», — сказала Сара.

Она также рассказала, что всего месяц назад она, ее муж и дочь были среди протестующих, которые вышли на улицы в знак протеста против правительства. Силы безопасности избили Сару и ее мужа дубинками и брызнули слезоточивым газом в глаза.

Иранская диаспора также празднует смерть Хаменеи по всему миру, в частности, в Лондоне.

«Я счастлив! Времена диктатора закончились», — сказал мужчина, который вышел на празднование.

Иранские государственные СМИ подтвердили, что верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов Израиля и США. Там утверждают, что Хаменеи погиб, когда «выполнял свои обязанности и находился на рабочем месте». Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура.

