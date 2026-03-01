Путин расстроился из-за ликвидации Хаменеи
- 1.03.2026, 15:28
- 3,836
О помощи союзнику глава Кремля не упомянул.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал ликвидацию верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Как пишет ТАСС, Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью Хаменеи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин назвал ликвидацию Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».
Он также заявил, что в России Хаменеи будут помнить как «выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами».
Он также выразил «сочувствие и поддержку» родственникам Хаменеи, правительству и народу Ирана.
Ни о какой возможной помощи Ирану, как одному из немногих союзников РФ, Путин не упомянул.