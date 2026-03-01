закрыть
1 марта 2026, воскресенье
США поразили корвет иранских ВМС

  • 1.03.2026, 18:18
США поразили корвет иранских ВМС

Корабль тонет в Оманском заливе.

Армия США поразила иранский корвет класса «Джамаран» (серия современных иранских легких фрегатов и корветов). Об этом заявили в центральном командовании вооруженных сил США.

«Иранский корвет класса «Джамаран» был атакован американскими войсками в начале операции «Эпическая ярость». В настоящее время корабль тонет в Оманском заливе у пирса в Чах-Бахаре», – говорится в сообщении.

Американские силы призвали иранских военнослужащих покинуть корабль.

