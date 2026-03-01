закрыть
1 марта 2026, воскресенье
Трамп заявил об уничтожении девяти военных кораблей Ирана

Трамп заявил об уничтожении девяти военных кораблей Ирана
Фото: Getty Images

Также ударом поврежден штаб ВМС Ирана.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил об уничтожении иранских военно-морских кораблей. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно крупные и важные. Мы отправляемся за остальными — они тоже скоро окажутся на дне морском!» — заявил Трамп.

Он добавил, что в ходе другой атаки США «в значительной степени уничтожили» штаб-квартиру военно-морских сил Ирана.

«В остальном их военно-морской флот работает очень хорошо!» — добавил он.

