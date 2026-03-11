Самарскую область РФ массированно атаковали дроны: пылает химический завод 9 11.03.2026, 8:50

11,338

Поражено стратегическое предприятие «КуйбышевАзот».

В ночь на 11 марта беспилотники массированно атаковали Самарскую область России. Взрывы в течение ночи раздавались в Самаре, Сызрани и Тольятти, где в результате атаки начался пожар.

Дроны могли атаковать химический завод «КуйбышевАзот», расположенный в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

В результате атаки на предприятии, предварительно, пылает 11 цех, пишут мониторинговые каналы. Сам завод специализируется на изготовлении таких химических веществ, как капролактам, полиамид-6, техническая нить, аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония, аммиак, слабая азотная кислота и тому подобное. «КуйбышевАзот» работает еще с 1966 года.

Официальных подтверждений поражения завода на момент публикации не поступало.

Российские Telegram-каналы также сообщали, что по меньшей мере 10 взрывов около 03:00 часов прогремели в Самаре и Сызрани на фоне атаки беспилотников. В Сызрани взрывы слышали в разных районах города: они были такой силы, что «шатались окна в квартирах», утверждают очевидцы. Также очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе и активной работе ПВО в регионе.

После взрывов в Сызрани также наблюдается пожар и дым в одном из районов. Однако что именно пылает — на момент публикации информации не поступало.

В ночь на 11 марта, как сообщают росСМИ, дроны также массированно атаковали Таганрог и по меньшей мере пять районов Ростовской области. Местные власти заявили о якобы отражении удара не менее 40 беспилотников и повреждении ЛЭП (линии электропередачи) в результате атаки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com