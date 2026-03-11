Два трубопровода на Ближнем Востоке стали ключевыми для мирового рынка нефти 11.03.2026, 18:50

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Они позволяют минимизировать последствия блокады Ормузского пролива.

Блокировка Ормузского пролива резко повысила значение альтернативных маршрутов поставок нефти. В центре внимания оказались два трубопровода — в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах, которые позволяют частично обходить пролив и поддерживать экспорт нефти на мировые рынки, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Наиболее важным стал саудовский трубопровод «Восток–Запад», который соединяет нефтяные месторождения на востоке страны с портом Янбу в Красном море. Его протяженность составляет около 1,200 километров. По словам главы нефтяной компании Saudi Aramco Амина Насера, в ближайшие дни по нему планируется транспортировать до 7 млн баррелей нефти в сутки.

Около 2 млн баррелей предназначены для саудовских нефтеперерабатывающих заводов, а оставшиеся 5 млн баррелей могут поступать на международный рынок. Это примерно сопоставимо с объемом саудовского экспорта через Ормузский пролив до начала кризиса.

Тем не менее трубопровод не способен полностью заменить морские поставки. Через пролив ранее проходили значительно большие объемы нефти, а часть продукции, включая около 800 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки, по-прежнему невозможно перенаправить. Кроме того, значительные объемы нефти остаются заблокированными в Кувейте, Ираке и Бахрейне.

Второй важный маршрут проходит через ОАЭ. Трубопровод соединяет месторождения Абу-Даби с портом Фуджейра на побережье Оманского залива и способен транспортировать до 1,8 млн баррелей нефти в день.

Аналитики отмечают, что даже при максимальной загрузке этих трубопроводов около 10 млн баррелей нефти ежедневно могут оставаться заблокированными в Персидском заливе. При этом инфраструктура также остается уязвимой: энергетические объекты в регионе уже подвергались атакам, а эксперты предупреждают, что трубопроводы могут стать новой целью.

Несмотря на риски, именно эти два маршрута сейчас позволяют частично стабилизировать мировой рынок нефти и снизить давление на поставки в условиях кризиса.

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