В МУС подали еще одно заявление по Беларуси 6 13.03.2026, 11:37

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Йорг Дорнау

Оно касается немецкого депутата.

В Международный уголовный суд направлено обращение в отношении депутата парламента федеральной земли Саксония от партии Альтернатива для Германии Йорг Дорнау — владельца компании «Цыбулька-Бел».

Адвокаты Ян Винтерхальтер и Фердинанд Моорс в своем обращении указали на возможные преступления против человечности, совершенные в Беларуси. Они просят суд рассмотреть материалы и начать расследование в отношении Дорнау, а также «неустановленных представителей белорусских властей», сообщает Deutsche Welle.

Ранее Дорнау уже выплатил штраф в размере 20 тысяч евро за сокрытие доходов от бизнеса в Беларуси. Благодаря журналистским расследованиям стало известно, что на плантациях его компании использовался принудительный труд политзаключенных. Однако немецкая прокуратура не стала возбуждать уголовное дело, посчитав, что нарушений законодательства на территории Германии не было.

«Господин Дорнау сам не арестовывает заключенных, он не пытает и не угрожает — этим занимаются белорусские власти. Но он руководит своей компанией, дает указания. Он наживается на страданиях людей из страны, граничащей с ЕС», — подчеркнул Винтерхальтер.

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