Швеция задержала российский «теневой» танкер 2 13.03.2026, 11:47

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Судно шло под ложным флагом.

В Балтийском море возле шведского портового города Треллеборг 12 марта был задержан нефтетанкер Sea Owl, который, предположительно, входит в состав «теневого» флота, перевозящего российскую нефть.

Об этом сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

«Береговая охрана уже второй раз за неделю высадилась на борт подозрительного судна «теневого флота» в территориальных водах Швеции. Судно… предположительно не имеет государственной принадлежности. Оно включено в санкционный список ЕС и перевозит нефть или иное жидкое топливо», — написал глава ведомства в X. На прошлой неделе Швеция остановила шедший в Петербург сухогруз Caffa.

В Береговой охраны Швеции заявили, что Sea Owl шел под ложным флагом (Коморских островов) и создавал опасность на море, а также риски для окружающей среды. Проводится расследование о пригодности судна к плаванию. Данные Starboard Maritime Intelligence также говорят о том, что Sea Owl длиной 228 метров ходит под фиктивным флагом, обращает внимание The Insider. В других базах нет подтверждений того, что танкер находится в коморской юрисдикции. По информации шведской береговой охраны, Sea Owl направлялся в российский порт Приморск из Сантоса (Бразилия).

Как следует из данных сервиса Starboard, танкер вышел из бразильского порта 15 февраля и должен был достигнуть порта Таллина примерно 15 марта, после чего отправиться в Приморск. Ранее Sea Owl регулярно выполнял рейсы между портами РФ и Бразилии.

Танкер попал под санкции Евросоюза в октябре 2025 года как одно из судов российского «теневого флота». Как заявил Болин, этот флот несет «значительную угрозу безопасности и окружающей среде» и состоит из «сотен судов», зачастую устаревших, которые «плохо обслуживаются, ходят под фальшивыми флагами или вовсе не имеют регистрации». «Основная проблема заключается в обходе санкций против России (особенно в сфере экспорта нефти), а также в рисках для экологии, низком профессионализме экипажей и отсутствии надлежащей страховки», — заявил министр.

5 марта Береговая охрана Швеции совместно с силами отряда спецназначения высадились с вертолета на сухогруз Caffa, который, как считают власти королевства, шел под ложным флагом Гвинеи в порт Санкт-Петербурга. Судно обвиняется Украиной в причастности к транспортировке зерна из Севастополя в Сирию.

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