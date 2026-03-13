Глава Пентагона заявил, что новый верховный лидер Ирана тяжело ранен 1 13.03.2026, 16:35

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Пит Хегсет

Фото: Octavio JONES / AFP

Власти Ирана хранят молчание.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получил ранения и, вероятно, имеет серьезные травмы. Это первое официальное заявление администрации президента США о состоянии здоровья иранского лидера после его назначения, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая перед журналистами на брифинге в пятницу, Хегсет заявил, что новый лидер Ирана находится в тяжелом состоянии. По его словам, представители власти «в отчаянии скрываются и ушли в подполье».

«Мы знаем, что новый так называемый верховный лидер ранен и, вероятно, изуродован», — сказал министр обороны.

По информации источников, знакомых с ситуацией, ранее президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран G7 во время виртуальной встречи, что Хаменеи «находится не в лучшей форме». Американский президент также заявил, что в Иране якобы нет ясности относительно того, кто именно сейчас руководит страной.

В четверг Моджтаба Хаменеи выступил с первым публичным обращением после начала совместной операции США и Израиля против Ирана. В заявлении он пообещал отомстить.

Обращение было зачитано по государственному телевидению, однако видеозаписи или фотографий нового лидера опубликовано не было. Хегсет назвал это признаком слабости.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца, Али Хаменеи, который, по сообщениям, был убит в начале военного конфликта.

Власти Ирана пока не прокомментировали заявления американской стороны.

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