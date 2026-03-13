Лукашенко может забыть о Клайпеде

Лукашенко может забыть о Клайпеде4
- Виталий Цыганков
- 13.03.2026, 16:43
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Решение МУС многое меняет.
Новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге начал расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко, на мой взгляд, осталась несколько недооцененной и непроанализированной.
Говорят, началось и началось. Но в действительности это создает совершенно иную политическую атмосферу – как минимум. А, как максимум, – значительно меняет график.
Стоит задаться вопросом, как это повлияет на международный имидж Лукашенко и его способность вести какие-либо переговоры с зарубежными политиками.
Например, для администрации Трампа это, скорее всего, не имеет существенного значения ни идеологически, ни формально, ни юридически – поскольку США не участвуют в работе МУС и не признают его юрисдикцию.
Однако для европейских стран это довольно важный фактор в моральном и политическом смысле. Представьте, насколько иначе выглядят перспективы какого-либо «диалога», «соглашений» с Лукашенко для европейских политиков сейчас. Если представить, что один из них вдруг вступит в реальные переговоры с лидером Беларуси, как на это отреагируют пресса и политические круги этой страны и Европы в целом? С кем вы будете разговаривать? С человеком, чьи преступления рассматриваются в Гааге?
Это также повлияет на маршруты зарубежных поездок Александра Лукашенко, в том числе на некоторые международные форумы. Теперь он, вероятно, не будет рисковать летать в те страны, которые признают юрисдикцию МУС, включая неевропейские. В конце концов, даже у Путина, главы ядерного государства, часто возникают проблемы во время зарубежных визитов из-за ордера на его арест, выданного МУС еще в 2023 году.
И особенно интересно, что произойдет с отношениями Минска с Литвой, которая подала иск против Лукашенко в МУС. Похоже, о возможности транзита калия через Клайпеду можно просто забыть.
Виталий Цыганков, «Фейсбук»