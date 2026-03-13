Куба освободит десятки политзаключенных 5 13.03.2026, 17:19

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Якобы после встречи главы МИД страны с Папой Римским.

Власти Куба объявили о планах освободить 51 политзаключенного в ближайшие дни. Об этом сообщило министерство иностранных дел страны, отметив, что решение стало результатом диалога и «духа доброй воли» в отношениях с Ватиканом, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По данным ведомства, освобождение заключенных последовало спустя две недели после встречи министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса с Папой Львом в Ватикане. В заявлении подчеркивается, что все освобождаемые «отбыли значительную часть срока и демонстрировали примерное поведение в тюрьме».

Кубинские власти пока не раскрывают имена заключенных. Объявление прозвучало на фоне серьезного экономического кризиса на острове. Ситуацию усугубляют ограничения на поставки топлива, введенные администрацией президента США Дональд Трамп, которые фактически привели к нефтяной блокаде страны.

Заявление также было сделано за несколько часов до запланированной пресс-конференции президента Кубы Мигеля Диас‑Канеля, на которой он намерен обсудить внутренние и международные вопросы.

Правительство Кубы уже не раз прибегало к подобным шагам. По официальным данным, с 2010 года были помилованы более 9900 заключенных, а еще около 10 тысяч человек освободили в последние три года.

Ранее в рамках переговоров с Ватиканом был освобожден известный кубинский диссидент Хосе Даниэль Феррер. Он покинул страну в октябре прошлого года и сейчас находится в Соединенные Штаты.

По данным правозащитной организации Prisoners Defenders, на февраль 2026 года на Кубе насчитывалось 1214 политических заключенных.

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