У Кубы осталось нефти на 2-3 недели 1 29.01.2026, 15:50

4,456

Из-за блокады Трампа.

Блокада американскими силами Венесуэлы и давление Вашингтона на Мексику лишили Кубу двух стабильных источников поставок нефти и мазута, который она использует для выработки электричества. При нынешнем уровне спросе и собственной небольшой добычи нефти у Кубы хватит ненадолго, пишет Financial Times со ссылкой на данные Kpler. Экономика острова и так балансирует на грани коллапса, а без новых поставок кризис окажется настолько серьезным, «что может поставить под угрозу само существование кубинского режима», сказал газете Николас Уотсон из консалтинговой компании Teneo.

В этом году Куба получила всего 84 900 баррелей в результате одной мексиканской поставки, по данным Kpler. В пересчете на среднесуточный импорт это всего 3000 баррелей, тогда как в 2025 году Куба получала от всех поставщиков в 12 с лишним раз больше – 37 000 баррелей. Если добавить январский груз к примерно 460 000 баррелей в кубинских нефтехранилищах на начало года, страна сможет продержаться еще дней 15-20, считает Виктория Грабенвёгер, аналитик Kpler по сырой нефти.

На Кубе также заканчивается мазут, единственным поставщиком которого до середины 2025 года была Венесуэла. Последний груз мазута прибыл на остров в ноябре.

11 января, через два дня после последней поставки из Мексики и спустя неделю после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро, Дональд Трамп заявил, что Куба больше не получит нефти. Сотрудники кубинских спецслужб уже давно охраняли Мадуро, несколько десятков из них были убиты во время рейда американских спецназовцев в Каракас.

На этой неделе Трамп заявил, что кубинский режим «очень близок к краху». Если в ближайшие недели не поступят новые партии нефти, Кубе грозит «серьезный кризис», считает Хорхе Пиньон, эксперт по нефти Техасского университета.

Куба и без учета нефтяной блокады переживает самый тяжелый и длительный экономический кризис со времен захвата власти коммунистами в 1959 году. По подсчетам гаванского демографа Карлоса Альбису-Кампоса, с 2020 года страну покинуло около четверти населения, или более 2,7 млн человек.

От Венесуэлы Куба получала около 40% закупаемой нефти, причем по низким ценам. Ситуация обострилась в конце прошлого года, когда Трамп организовал морскую блокаду Венесуэлы, а корабли США стали охотиться за перевозящими ее нефть танкерами. Один из захваченных американцами танкеров вез на Кубу более 1 млн баррелей.

Мексика в прошлом году была крупнейшим поставщиком Кубы. Но США требуют прекратить продавать Гаване нефть, и Мехико находится в сложном положении: Трамп грозит чуть ли не вооруженными действиями против наркокартелей, к тому же в этом году предстоит пересмотр условий соглашения о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой.

Гонсало Монрой, консультант по энергетике в Мехико, говорит: «Куба сильно полагалась на Венесуэлу. Если теперь у нее осталась только Мексика, а на Мексику давят США и она не может больше экспортировать, у Кубы будут очень-очень большие проблемы».

Почти 90% кубинцев живут в крайней бедности, 70% не могут регулярно питаться хотя бы один раз в день, сообщал аналитический центр Social Rights Observatory по результатам опроса летом прошлого года.

Основными проблемами более 70% кубинцев назвали нехватку продовольствия и постоянные отключения электроэнергии, которые в некоторых регионах могут длиться 18 и более часов в день.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com