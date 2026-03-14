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Украинские дроны поразили порт «Кавказ» на Кубани

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  • 14.03.2026, 14:32
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Украинские дроны поразили порт «Кавказ» на Кубани

Повреждено российское судно.

Украинские беспилотники в ночь на 14 марта атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод и порт «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщил региональный оперштаб. На НПЗ в результате обстрела загорелись технические установки, пострадавших нет. В порту «Кавказ» в Темрюкском районе повреждено техническое судно, возник пожар на причальном комплексе, три человека получили ранения.

Афипский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих производств на юге России. Предприятие выпускает бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, тяжелые нефтяные остатки и серу. Основным собственником завода с 2019 года является «Ойл Технолоджис» (структура, входящая в «Сафмар»). Ранее Афипский НПЗ подвергался атакам в январе текущего года и в ноябре 2025-го.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь над российскими регионами «перехватили и уничтожили» 87 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего — 31 БПЛА — сбили над акваторией Азовского моря. Еще 16 дронов уничтожены над Краснодарским краем, восемь — над аннексированным Крымом, семь — над Брянской областью, по шесть — над Белгородской областью и Черным морем, пять — над Ростовской областью. Остальные перехвачены над Самарской, Курской, Астраханской, Волгоградской и Тульской областями. В связи с атакой в Краснодаре и Геленджике временно ограничивали прием и выпуск самолетов.

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