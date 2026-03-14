Дроны поразили ключевой узел Афипского НПЗ в России

Дроны поразили ключевой узел Афипского НПЗ в России6
- 14.03.2026, 9:23
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Произошли утечка газа и масштабный пожар.
В ночь на 14 марта ударные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
В результате атаки была поражена установка, которая является ключевым узлом этого НПЗ, сообщил OSINT-канал «Киберборошно».
«Подтверждение поражения установки АТ-22/4 на Афипском НПЗ ночью 14.03.2026. Согласно видео, которое стало доступным в интернете, видно горение одной из колонн установки, а также утечка газа из сопутствующей эстакады. Данная установка является ключевым узлом НПЗ, с которого начинается технологический процесс переработки нефти», — говорится в сообщении.
Кадры с моментом поражения и пожаром на Афипском НПЗ обнародовал телеграм-канал «Exilenova+».
Удар по Афипскому НПЗ подтвердил также оперативный штаб Краснодарского края.
«На Афипском НПЗ в Северском районе произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки», — говорится в сообщении.